Incendio a Roma Nunzia De Girolamo su Instagram | scappiamo tutti dalla sede Rai di via Teulada

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 31 luglio 2024) «Ragazzi, stiamo evacuando lo studio come potete vedere. Sono andati via, adesso ci rimproverano se non. Bisogna lasciare, l’è serio a Monte Mario, a domani». Con una serie di video postati in diretta sui social,De, conduttrice di Estate in diretta su Rai1 con Gianluca Semprini, ha raccontato l'evacuazione dellaRai di Viache ha costretto