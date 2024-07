Il rituale di bellezza giusto per ogni segno? Ecco l' oroscopo beauty dell' estate 2024 con i consigli astrologici per un agosto all' insegna del self care

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A quali ritualidedicarsi nel mesee vacanze per eccellenza?uguale relax, quiete e benessere. Una necessità quasi vitale, dopo mesi di continuo e frenetico tran tran: è ufficialmente giunto il momento di sospendere la fretta e i doveri, e dedicarsi a sé. A questo proposito, l’astrologa Terry Alaimo ci conduce alla scopertae stelle per valorizzarsi, stare bene. Da mettere subito in pratica, per tornare dalle vacanze come nuove.