Il piano di Starmer per provare a risolvere la crisi abitativa del Regno Unito

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 2.661 sterline, cioè 3.153 euro. È questa la cifra media degli affitti nella capitale britannica, il quattro per cento in più rispetto alle 2.567 sterline di un anno fa. Gli inquilini fuori Londra pagano invece in media 1.314 sterline (1.577 euro) al mese, il sette percento in più rispetto al 2023. Più di tre anni consecutivi di aumenti vertiginosi degli affitti in tutto ilsignificano che ora costa in media circa 500 sterline (592) in più al mese affittare una casa rispetto a un paio di anni fa. Ma il problema non è solo il continuo aumento dei prezzi. C’è ancora un grande divario tra gli immobili in affitto disponibili e la domanda. Ogni proprietà in affitto ha infatti diciassette potenziali inquilini, con il numero di case disponibili inferiore del venti percento rispetto al 2019.