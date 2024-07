Il papà del bimbo scomparso a Locorotondo ha suonato anche un flauto per riportare a casa suo figlio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo una notte trascorsa in ospedale verrà a breve dimesso il bambino che ieri era, in provincia di Bari, e che è stato ritrovato dopo circa 8 ore a chilometri di distanza da. Il sindaco: “Ha avuto un angelo custode che lo ha messo in salvo”.