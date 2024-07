Il leader di Hamas Ismail Haniyeh è stato assassinato a Teheran

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il capo politico dell'organizzazione terroristica si trovava in Iran per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente Masoud Pezeshkian.non ha fornito dettagli su come è avvenuto l'omicidio, che è attualmente sotto indagine. Gli analisti della televisione diiraniana hanno subito accusato Israele.