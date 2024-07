Il gin non sembra affatto passato di moda anzi va verso nuovi drink

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È da tempo che se ne parla, il fenomeno gin viene spesso indicato come una bolla destinata a esplodere. Solo nel nostro Paese le etichette hanno nel giro di pochi anni abbondantemente superato il migliaio, con brand che in qualche caso compaiono per poi scomparire rapidamente, senza una reale idea di marketing, che spesso gioca soltanto sulla scelta delle botaniche, talvolta anche piuttosto originali. Ma al di là delle previsioni che vedono in questo unicamente un sovraffollamento degli scaffali e un pericoloso snaturamento del più classico London Dry, secondo i numeri l’onda del gin nonancora in aria di rallentamento,