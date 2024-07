Il coraggio di un' enoteca di vini naturali che ha aperto in un paesino abruzzese di 700 abitanti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Da oltre dieci anni Ilaria serve calici dia oltre mille metri sul livello del mare, sulla piazza di un paese dove vivono meno di 800 persone, all'interno del Parco nazionale della Majella. Hala sua Bottega di Lilli a Campo di Giove (AQ) alla fine del 2013, dopo esser tornata a vivere tra le montagne dov'è nata e che aveva lasciato a 17 anni. «L'uomo con cui mi sono sposata mi ha riportato nel mio paese. Qui houn'attività legata alla vendita dei prodotti del territorio, alla ricerca delle eccellenze che ho sempre scelto per me, dato che amo mangiare e bere bene», racconta Ilaria Verna. All'inizio, spiega, non faceva mescita e aveva un banco frigo, con i migliori formaggi d'Abruzzo. È stato proprio un pastore a suggerirle di trasformare la sua attività.