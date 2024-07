I look di luglio | cos’hanno indossato le star?

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese:le famose questo? Costumi per tutte Alessia MarcuzziCostumi da bagno: se non a, quando? Sono tantissime leche mostrano i lorofatti solo di swimwear. Alessia Marcuzzi in barca opta per un rosa pallido in tessuto crinkle: il suo modello di Reina Olga è sportivo ma femminile. Proposta super sexy per Diletta Leotta, in No Secrets. Il top a triangolo e lo slip ridottissimo sono ricoperti di cristalli azzurri, in tonalità con le cabine alle sue spalle.