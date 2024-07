Huw Edwards ex presentatore Bbc ammette di avere foto indecenti di bambini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Londra, 31 lug. (Adnkronos/PaMedia/Dpa) - L'exdella Bbc Huwsi è dichiarato colpevole di essere stato in possesso di immaginidi. Lo storico conduttore ha ammesso di averne 41 su WhatsApp, di cui sette del tipo più grave. La Corte di Westminster ha stabilito che i reati sono stati commessi tra dicembre 2020 e agosto 2021. Indossando un abito scuro, cravatta blu e occhiali da sole, il 62enne ha parlato per confermare il suo nome, data di nascita, indirizzo e le sue dichiarazioni di colpevolezza all'inizio dell'udienza di oggi. Dopo aver presentato i suoi argomenti,è rimasto seduto fissando in lontananza, con la testa leggermente inclinata verso l'alto, e si è aggiustato la cravatta mentre Ian Hope, per la pubblica accusa, esponeva il caso contro di lui.