Horizon | An American Saga – Capitolo 2 a Venezia 81 Fuori Concorso

(Di mercoledì 31 luglio 2024): An2 a81: An2 di e con Kevin Costner, e con Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone e Danny Huston, sarà presentato in prima mondialesabato 7 settembre 2024, completando il programma dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di, diretta da Alberto Barbera (28 agosto > 7 settembre 2024). Anche: An1 sarà presentato all’81. Mostra nella stessa giornata di sabato 7 settembre, prima del2.: An, Capitoli 1 e 2 (New Line Cinema), è una cronaca articolata della Guerra civile e della colonizzazione dell’Ovesto.