Highlights Musetti-Fritz 6-4 7-5 quarti di finale torneo maschile tennis Parigi 2024 VIDEO

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un super Lorenzo vola ai quarti di finale del torneo di tennis di Parigi 2024, valido per i Giochi Olimpici di. Il carrarino batte per la terza volta consecutiva Taylor Fritz (dopo Montecarlo e Wimbledon) e si conferma bestia nera dell'americano negli ultimi mesi. 6-4 7-5, in un'ora e 24 minuti di gioco, il punteggio a favore dell'azzurro che aspetta ai quarti il vincente di Zverev-Popyrin. Ecco gli highlights del match.