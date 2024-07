Gare individuali triathlon maschile e femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tutto pronto per ledeldelledi. Una preparazione alquanto complicata, quella che ha accompagnato gli atleti verso quest’importante appuntamento. Sono infatti stati cancellati entrambi i test pre-gara nei giorni scorsi a causa delle pessime condizioni della Senna e anche la garaoriginariamente prevista per la giornata di martedì. Ora l’ok è arrivato quest’oggi siggia, con entrambe le prove in programma. Vedremo, in queste situazione certamente non facili da gestire, chi riuscirà ad avere la meglio. Sono due gli azzurri in corsa: Alessio Crociani e Gianluca Pozzati. Tra le donne avremo invece Alic Betto, Bianca Seregni e Verena Steinhauser. L’appuntamento è a partire dalle 08:00 con la provae alle 10:45 con quella. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la gara.