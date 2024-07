Filiale italiana di Amazon accusata di frode fiscale | il giudice convalida il sequestro da 121 milioni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ildelle indagini preliminari del tribunale di Milano Luca Milani hato ilpreventivo d'urgenza di oltre 121di euro nell'ambito di un'inchiesta per una presuntaa carico diItalia Transport srl. Lain una nota stampa ha sottolineato di rispettare "tutte le leggi e le normative vigenti in ogni paese in cui operiamo e richiediamo che le aziende che lavorano con noi facciano lo stesso".