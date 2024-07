Fibercop investimenti per 14 miliardi nel secondo semestre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)investirà 1,4di euro nella seconda metà del 2024 "per velocizzare lo sviluppo della rete in fibra ottica del Paese". Il cda della società della rete ha approvato il piano die delineato la macrostruttura organizzativa della società. Al presidente Massimo Sarmi sono stati affidati i rapporti con le istituzioni correlati al "golden power" e il presidio delle attività sugli asset rilevanti per la sicurezza nazionale. L' a.d Luigi Ferraris è responsabile delle strategie e della gestione industriale. Tra le prime linee ci sono il direttore finanziario Andre Rogowski, la chief technology & operations officer Elisabetta Romano; il responsabile risorse umane Adriano Mureddu, il responsabile delle relazioni esterne Massimo Bruno, il responsabile dell'ufficio legale Giovanni Venditti, il Cco Simone Bonannini e per gli affari regolamentari Giovanni Moglia.