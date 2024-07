Ex Whirlpool acquisito nuovo immobile industriale nell’area Stellantis Pomigliano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Oggi Italian Green Factory ha stipulato l’atto di compravendita per completare l’acquisizione dell’edificiodi 32mila metri quadri ceduto da(stabilimento G.B.Vico diD’Arco), ricadente nel comune di Acerra. Ora allestiremo il capannone nel più breve tempo possibile, per consentire all’azienda di accelerare le produzioni e onorare nei tempi previsti le commesse già pervenute”. Lo dichiara Felice Granisso, CEO di Italian Green Factory (gruppo Tea Tek), in occasione dell’acquisizione del capannone dismesso della fabbrica ex Fiat. L’atto è stato siglato grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, con la garanzia Sace Futuro.