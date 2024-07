Eurodeputata dell’estrema destra tedesca associa Decaro alla mafia | sarà querelata Solidarietà all' ex sindaco di Bari dalla delegazione Ps

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tweet di Antoniorisalente a ieri: Oggi una parlamentare europea del partito di estremaAlternative fur Deutschland hato il mio nome e il mio volto. Un attacco ignobile e calunnioso che utilizza in modo pretestuoso una notizia di una inchiesta che riguarda la mia città ma che in nessun modo ha toccato la mia persona. La parlamentare si dice risentita per la mia elezione a presidente della Commissione ENVI ma invece che attaccarmi per le mie idee (che probabilmente non conosce) prova a screditarmi dandomi del mafioso come si faceva negli anni ’50 con gli emigrati italiani nei paesi stranieri. Evidentemente l’estrema, trovando difficile il confronto sul terreno della politica, sceglie la scorciatoia dell’insulto e della diffamazione.