Errani Paolini-Boulter Watson quarti Olimpiadi 2024 tennis | orario programma preciso tv

(Di mercoledì 31 luglio 2024) E’ giunto il momento deidi finale nel torneo di doppio femminile didelledi Parigi: la coppia testa di serie numero 3, composta da Sarae Jasmine, domani, giovedì 1° agosto, affronterà le britanniche Katieed Heather. Il match sarà il primo delsul Court Simonne-Mathieu a partire dalle ore 13.00. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD. La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3.