Equitazione calendario dressage Olimpiadi 2024 oggi | orari X luglio tv streaming

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo la giornata d’esordio di ieri,il programma delalledi Parigientra sempre più nel vivo con la sua seconda tranche di eventi. Nuovi cavalieri e amazzoni, specialisti delle riprese, saranno impegnati nelle sessioni di qualifica tanto della gara a squadre quanto in quella della competizione individuale. Il secondo round del contest è previsto per, mercoledì 31, dalle ore 10:00. Sarà possibile seguire tutto in direttasui di Discovery+, con OA Sport che vi aggiornerà al termine di ogni singolo segmento di gara giorno per giorno.