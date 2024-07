Emerson Royal Milan AFFARE IN CHIUSURA C’è il pressing per la FUMATA BIANCA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 luglio 2024): incontro tra l’agente e i rossoneri! Si SPINGE per ladel terzino. Ecco tutti i DETTAGLI Come riferito da Gianluca Di Marzio,sempre più vicino al. Nella giornata odierna, il suo agente Stefano Castagna ha incontrato il club rossonero per sistemare il contratto del terzino, che intanto continua a spingere per arrivare il prima