Due nuove Fregate Fremm di ultima generazione | accordo tra Fincantieri-Leonardo e la Marina Militare

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 luglio 2024 - Altre duedi Nuovasaranno costruite per laitaliana. Orizzonte Sistemi Navali, e la Jv tracon quote rispettivamente del 51% e del 49%, hanno infatti firmato un contratto da 1,5 miliardi di euro con laper il programma pluriennale "" per duein versione “Evolution”, denominate “Evo”. Costruite al Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano diLe dueunità saranno costruite presso il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano di. La prima “Evo” verrà consegnata nel 2029 e la seconda nel 2030.