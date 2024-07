Dopo essersi appoggiate a vicenda sui social Meghan Markle vorrebbe approfittare della corsa di Kamala Harris alla Casa Bianca per buttarsi in politica

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Da un po’ di temposi fa vedere poco in giro. Le continue critiche a ogni sua iniziativa, compresa la recente impresa commerciale online (non ancora attiva) dell’American Riviera Orchard, l’hanno convinta a mantenere un profilo basso. Ma voci a Montecito rivelano che le cose stanno per cambiare:delle imminenti elezioni Usa per intrufolarsi stabilmente negli ambienti politici americani.