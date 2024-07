Dl Materie prime approvato alla Camera Urso | Rilancerà la politica mineraria

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 31 Luglio 2024, 09:03 Il decreto legge sullecritiche è statooggi dcon 152 voti favorevoli, 70 contrari e 11 astenuti. Un nuovo successo per il governo Meloni che però, come sempre, deve fare i conti con le critiche delle opposizioni, che non lasciano cadere nel vuoto L'articolo Dl: “la” proviene da Il Difforme.