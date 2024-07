Diacetum Ultimo concerto all’arena estiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024)appuntamento per la 26esima edizione dell, divenuta ormai una delle principali rassegne fiorentine di arte, musica, teatro e danza. Anche questa edizione ha visto una bella risposta di pubblico, con alcuni Tutto Esaurito come ad esempio ildi Gen Rosso o lo spettacolo teatrale di ieri sera con Gli Strani Slaschi. La festa di chiusura è davvero da non perdere, sia per coloro che le vacanze le hanno già fatte, e non hanno voglia di pensare ad un agosto a casa, che per coloro che ancora devono partire e vogliono entrare nel giusto spirito. Sabato 3 sul palco dell’Arenadi Diacceto (frazione del comune di Pelago, nel cuore della Valdisieve) ci sarà infatti Leydis Mendez per un favoloso viaggio ai Caraibi. La sensazione sarà quella di trovarsi tutto ad un tratto in una strada de L’Avana, guidati dalla straordinaria arte di questa musicista.