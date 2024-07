Deltaplano si schianta nel Comasco un morto e un ferito

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - È di une unil bilancio di un incidente a una Montemezzo, nel. Secondo quanto ridai vigili del Fuoco di Como, per cause ancora in fase di accertamento il velivolo con 2 persone si èto al suolo in fase di decollo. Un uomo di 60 anni èsul colpo, mentre l'altro occupante del mezzo ha riportato ferite non gravi. Sul posto Areu, elisoccorso di Sondrio, vigili del Fuoco di Como e Sondrio