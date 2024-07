Ddl sicurezza | Pd ' inaccettabile contingentamento tempi norme pericolose'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “La maggioranza dovrebbe fermarsi, non certo accelerare. Il ddlcontienesbagliate eed èche i due presidenti delle commissioni affari costituzionali e giustizia della camera abbiano deciso di imporre, ancora una volta, una vera e propria dittatura della maggioranza che è finalizzata a impedire un esame approfondito. La verità è che la maggioranza è divisa, come dimostra il fatto che il governo ancora non è in grado di presentare i pareri a molti emendamenti bandiera delle tre forze di governo. Vogliono correre per superare e nascondere i veti incrociati”.