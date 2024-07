Da Ermal Meta a Irene Grandi da Malika Ayane a i Santi Francesi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arriva da Mantova, precisamente dalla medievale e centralissima Piazza Sordello, uno degli appuntamenti musicali più in vista dell’estate italiana: la prima edizione del concerto Radio Number One Live va in onda stasera su Real Time (Canale 31) alle 21.20. La serata si inserisce nel contesto del Mantova Summer Festival 2024, una kermesse di musica dal vivo riconosciuta ormai come uno dei più prestigiosi festival in Italia.