Csm slitta l' interrogatorio del pm Natoli indagata a Roma

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - È stato rinviato a data da destinarsi l'di Rosanna, la consigliera del Csm, ex componente della sezione disciplinare, convocata per questa mattina, dai magistratini, per essere ascoltata in relazione alle accuse di rivelazione di segreti d'ufficio e abuso d'ufficio per le quali è stata iscritta sul registro degli indagati. L'avvocato Giuseppe Valentino, difensore di, ha mandato una comunicazione scritta a Fabrizio Tucci, pm titolare dell'indagine, con cui ha chiesto e ottenuto unomento dell'atto istruttorio. Nel contempo i pmni hanno avviato un fascicolo a modello 45, senza indagati e senza ipotesi di reato, dopo la denuncia presentata dall'avvocato Carlo Taormina, difensore di Fascetto Sivillo, in cui, il penalista, ipotizza il falso contro l'intera sezione disciplinare del Csm.