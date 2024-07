Cos’è il diritto alla riparazione di smartphone e elettrodomestici e quando partirà in Italia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilè previsto da una nuova direttiva europea entrata in vigore il 30 luglio 2024: chi compra unoo un elettrodomestico potrà sempre chiedere di ripararlo con costi "ragionevoli" e in tempi rapidi. L'ha due anni di tempo per varare le leggi che metteranno in pratica la direttiva.