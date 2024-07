Cosa racconta di Israele lo scandalo sulle torture a Sde Teiman

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) A maggio un soldato israeliano aveva mandato delle foto alla Cnn per mostrare come venivano trattati i detenuti a Sde, una base militare a Beit Lid, nel deserto del Negev, riconvertita a cen Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti