Cosa fare per proteggere gli umani dagli orsi e gli orsi dagli umani

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È ormai chiaro a tutti:glie gliè sempre più urgente. Proprio su questo si è di recente pronunciata l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) in risposta al recente ferimento, non grave, di un escursionista francese nel Comune di Dro, in Trentino, che qualche giorno fa stava percorrendo in solitaria il “Sentiero delle Cavre”. Secondo l’Oipa, la Provincia autonoma di Trento ha ancora molto dain termini di misure preventive. Tra le azioni suggerite ci sono una campagna efficace di educazione, informazione e comunicazione, l’installazione di bidoni della spazzatura antiorso, una segnaletica chiara e il divieto di accesso ai sentieri a rischio. Queste misure sono state già implementate con successo dal Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm).