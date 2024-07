Comune di Napoli contrassegno H disabili | ancora ritardi nei rinnovi

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Inella verifica dellatà da parte dell’ASL causano inevitabilmenteneidelH, mettendo in seria difficoltà le persone. La Commissione Politiche Sociali deldi, presieduta da Massimo Cilenti, si è riunita ieri per affrontare il tema del rinnovo delH per le persone contà. Il