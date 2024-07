Como VICINO a Depay | gli azzurri tentano di BEFFARE il Milan con questo grande colpo di mercato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilvuole tentare ilin questa sessione di calcioa costo zero. Serve battere la concorrenza delLa pretendente che non ti aspetti. Il calciopotrebbe valutare ilcome occasione a zero, ma si sta facendo sentire una rivale italiana. Big? No, bensì una neopromossa. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivomercoledì,