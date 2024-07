Ci sono anche Simona Quadarella per i 1500 metri stile libero e Lorenzo Musetti in campo contro Taylor Fritz

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ieri è stato ancora il nuoto a dare una medaglia all’Italia in queste Olimpiadi 2024. Gregorio Paltrinieri ha conquistato il bronzo negli 800. È l’unico italiano a medaglie in tre edizioni olimpiche consecutive. Oggi (in diretta su Rai 2) scende ancora in vasta Thomas Ceccon per i 200dorso.