Chiesa Juve le piste NON DECOLLANO Ecco quanto sperano di incassare i bianconeri | le CIFRE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 luglio 2024), le offerte per l’attaccante latitano: Ramadani è in Inghilterra a trovare la soluzione, intanto ifissano il prezzo L’indiziato numero a lasciare laper far cassa è, ma al momento nessuna pista è decollata. A riferirlo è il Corriere dello Sport. Laspera di30 milioni dalla cessione diper cui resta viva