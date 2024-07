Chi era Roberto Herlitzka il fuoriclasse che cinema e teatro piangono

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Aveva quella faccia scavata dalle rughe, come se fosse stato vecchio fin dall’eternità. Ma era anche leggero, ironico, sottile. Lo sguardo intelligentissimo, il passo lieve, l’eleganza assoluta.era un, undele del. E dato che quella faccia smagrita, segnata dalle rughe ce l’aveva da sempre, speravamo – in qualche angolo dei nostri pensieri – che fosse immortale. Con lui, ile ilsembravano diventare qualche altra cosa. Una questione di garbo, di intelligenza, di rivelazioni da cogliere attraverso la parola, lo sguardo, il gesto. Non sembrava un attore, sembrava il direttore d’orchestra dei nostri pensieri.se n’è andato, ieri, a 86 anni. Era nato a Torino, il 2 ottobre 1937. Da qualche mese aveva perduto l’adorata moglie Chiara, e la perdita lo aveva segnato.