Chi era Ismail Haniyeh capo di Hamas ucciso a Teheran a 62 anni premier palestinese dal 2006 al 2007 dal 2019 viveva in Qatar

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La notizia del giorno è già arrivata in mattinata:, leader didal 2017, è statocon una bomba nei pressi di Theran alle 2 di notte, ora locale. Da circa 5nella città di Doha in, la quale gli offrì asilo politico. Ma in questi giorni si trovava nel