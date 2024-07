Cerno e l' alzata di scudi contro il fascista Carnera | La solita grande guerra quotidiana

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) In Friuli Venezia-Giulia succedono da un po' di tempo cose strane e latra destra e sinistra per qualsiasi cosa. L'ultima contesa è sullo stadio di Sequals. L'idea di intitolargli l'impianto locale a Primo, storico pugile, non è piaciuta a parte della cittadinanza: "era, non possiamo intitolargli lo stadio". Il punto sullo stra frazioni comunali del direttore Tommaso