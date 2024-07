Ceccon distrugge le Olimpiadi di Parigi | denuncia la situazione vergognosa del Villaggio Olimpico

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Thomasnon è riuscito a centrare la finale dei 200 dorso, prendendosi solamente il nono tempo, il primo tra gli esclusi. L'azzurro però a fine gara ha lanciato frecciate avvelenate verso l'organizzazione olimpica: "Nel Villaggio non c'è aria condizionata, fa caldo, si mangia male. Molti atleti si spostano per questo non è un alibi è la pura cronaca di ciò che forse non tutti sanno"