Catanzaro UFFICIALE l’arrivo di Turicchia dalla Juve | la FORMULA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il, club militante in Serie B, ha ufficializzatodi Riccardo. I dettagli Di seguito il comunicato del, club militante in Serie B, suldi Riccardo. COMUNICATO – «Arriva al, in prestitontus, il terzino sinistro Riccardo. Il calciatore romagnolo di Imola, classe 2003, cresciuto