Casoria spari sulla circumvallazione contro auto di Kevin Di Napoli | in fin di vita il conducente

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sparatoria in serata lungo laEsterna di. Due persone in sella a uno scooter hanno affiancato una Lancia Y con a bordo il pugile romanodie Raffaele Scotti, classe ‘62. Ad avere la peggio quest’ultimo, attualmente ricoverato in gravissime condizioni.il pugileDi: grave ilL'articolodiDi: in fin diilTeleclubitalia.