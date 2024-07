Carlo III e la pausa di riflessione il re da solo nel castello amato dalla nonna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Londra, 31 lug. (Adnkronos) - Non è Balmoral, dove andrà fra 10 giorni, ma ildi Mey, il ritiro dove reè arrivato lunedì e nel quale ha deciso di trascorrere del tempo daprima di unirsi, fra qualche settimana, al resto della famiglia reale nella tenuta in Scozia. Secondo una fonte attendibile - scrive l'Express - "Charles trascorrerà i prossimi 10 giorni nel maniero, finché non raggiungerà il resto della famiglia a Balmoral. È qualcosa che fa ogni anno per riorganizzarsi, rilassarsi e pianificare le discussioni che avrà con i membri della famiglia reale quando si incontreranno nelscozzese". La storia deldi Mey è particolarmente romantica: ladel re, la defunta Regina Madre, lo vide per la prima volta nel 1952 mentre passeggiava nella zona. Era rimasta vedova da poco, dopo la morte di re Giorgio VI.