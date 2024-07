Capolavoro Musetti vince e vola ai quarti dei Giochi di Parigi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Unstraordinario ha superato la prova del nove, quella contro l’americano Taylor Fritz,ndo aidi finale deidi. Partita difficilissima, con l’americano fuggito via nel punteggio all’inizio, che ha visto l’azzurro reagire con una determinazione fuori dal comune. Una sfida di alto livello anche per la classifica Atp: Lorenzo è quindicesimo, Fritz dodicesimo. I due si erano affrontati quattro volte in passato, con due vittorie a testa. Aidi finale, l’incrocio persarà con il vincitore del match tra il tedesco Alexander Zverev e l’australiano Alexei Popyrin.Leggi anche: Elezioni anticipate in Liguria, ecco quando si vota: le date Fritz ha messo a segno il primo punto e, forte del servizio, èto sullo 0-3, piazzando anche l’ace dell’1-4.