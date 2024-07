Capezzone | la stampa libera per alcuni è solo quella della sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si potrebbe aprire e chiudere la questione con una super sintesi fulminante: il dibattito sulla patacca è esso stesso la patacca, anzi il pataccone. Stiamo parlando del tentativo un po' disperato e irresistibilmente comico di costruire un'«emergenza informazione» in Italia legata all'esistenza di un governo politico senza il Pd. Tutto ruota intorno alle paginette intitolate “Silenziare il quarto potere. La deriva democratica dell'Italia”: un dossierino antigovernativo messo su appiccicando estratti di giornali di, papelli e documenti orientati a senso unico, e poi fatto circolare per sostenere che in Italia siamo all'anticamera di un regime nero. Basterà dire che, per impapocchiare il compitino, sono stati sentiti – tra gli altri – giornalisti di Radio Popolare, Fatto quotidiano, Domani,, Repubblica, La 7.