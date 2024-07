Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 31 luglio programma tv streaming azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)mercoledì 31va in scena la quarta giornata di gare alledi: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. In mattinata spazio alle gare di triathlon (ammesso che si riescano a svolgere) e al sincro 10 m femminile nei tuffi, poi all’ora di pranzo il canottaggio con quattro di coppia maschile e femminile, mentre nel pomeriggio spazio al park della BMX e al trap femminile di tiro a volo. A seguire la C1 femminile e l’all-around maschile di ginnastica artistica, seguito dalle finali di judo (70 kg maschile e 90 kg femminile). In serata il nuoto e laa squadre di sciabola maschile per la scherma.