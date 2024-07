Calendario Louis Vuitton Cup 2024 | definite tutte le regate c’è Luna Rossa! Date e programma verso la America’s Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Chi affronterà Team New Zealand nellaCup? Si cerca lo sfidante dei Kiwi per la competizione sportiva più antica al mondo. La mitica Vecchia Brocca verrà messa in palio a Barcellona dal 12 al 21 ottobre, ma prima andrà in scena laCup, ovvero il torneo degli sfidanti che metterà in palio il diritto di fronteggiare i detentorei del trofeo. Chi riuscirà a spuntarla tra, Ineos Britannia, American Magic, Alinghi e Orient Express? La fase a gironi si svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre, le semifinali sono indal 14 al 19 settembre, la finale andrà in scena dal 25 settembre al 5 ottobre. andrà a incrociare i neozelandesi.