Calciomercato Lazio Lotito | prenderò un 2005 forte il nome di mister X

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’annuncio di Claudionon è passato inosservato. Lacontinua a muoversi suled è in arrivo l’ufficialità di un innesto molto importante per la prossima stagione. La squadra di Marco Baroni è in campo con l’obiettivo di riscattare l’ultimo deludente campionato. “un classe”, sono state le parole del presidentein un’intervista rilasciata a ‘Il Messaggero’.