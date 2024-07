Calcio | ManCity Club multato di oltre 2 mln per inizi gara in ritardo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Anche i Citizens hanno ammesso di aver violato la regola MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il Manchester City è stato sanzionato dalla Premier League per violazioni relative ai calci d'o posticipati e alla ripresa del gioco nelle stagioni 2022-23 e 2023-24. Una situazione che si è verificata in 22 par