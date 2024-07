Borsa | Milano fiacca a -013% con prese profitto su banche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ladi, già più indietro rispetto agli altri listini europei, si indebolisce ulteriormente con il Ftse Mib che gira a -0,13% (33.862 punti). A pesare sono ledisu alcune, tra cui la Popolare di Sondrio (-2,55), Bper (-1,4%) , Fineco (-1,3%) ma anche su titoli come Leonardo (+2,3%), Poste (-1,1%) e Tim (-1,08%). In allungo, invece, Recordati (+3%), Campari e Amplifon (entrambe +2,88%) e Iveco (+2,7%). Lo spread tra Btp e Bund resta in calo con il differenziale che oscilla sotto i 135 punti. Il rendimento del decennale italiano scende di 3 punti base al 3,66 per cento.