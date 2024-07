Borsa | l' Europa sale in vista dell' inflazione vola lo yen

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Borse europee ben intonate in attesa del dato sull''Eurozona a luglio, che potrebbe corroborare le speranze di un nuovo taglio dei tassi da partea Bce. Londra avanza'1,2%, Parigi'1%, Francoforteo 0,7% e Milanoo 0,2% mentre i future su Wall Street sono in forte rialzo, dopo la brutta sedutaa vigilia e ine aperture che potrebbero arrivare in serata dalla Fed su un taglio dei tassi a settembre. Segnali incoraggianti sono arrivati dall'francese di luglio, salita menoe attese. Il dato spinge al ribasso i rendimenti dei bond'Eurozona, con il Btp che flette di 3 punti base al 3,66% mentre lo spread con il Bund è stabile a quota 135.