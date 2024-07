Bollate e Caronno | famiglia cambia vita Lasciamo tutto per Medjugorje

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di mercoledì 31 luglio 2024) di Manuela Miceli Lasciare la propria casa, il lavoro, gli affetti, la nazione in cui si è nati è cresciuti per affrontare una nuova sfida, faticosa ma ricca di soddisfazioni. Sono tante le motivazioni che hanno spinto Alessandro Bedeschi e la moglie Cristina Palumbo a lasciare i loro agi e sicurezze, le loro professioni, per